Mercato Juventus, non solo Koopmeiners

La Juve pensa già al mercato dell'estate e seguirà queste linee guida per portare avanti il rinforzamento della rosa. Il primo nome nei pensieri della dirigenza bianconera resta Teun Koopmeiners dell’Atalanta, pallino di Cristiano Giuntoli che già lo voleva al Napoli.Ecco, la Juve però potrebbe non accontentarsi di Koopmeiners ma rinforzare il centrocampo anche con un altro innesto. Ovviamente questo dipenderà anche dal rinnovo o meno di Rabiot, in scadenza. Accanto ai vari Ederson (Atalanta), Ferguson (Bologna) e Hojbjerg (Tottenham) figura sempre il nome di Samardzic dell'Udinese, come riferisce la Gazzetta dello Sport.