Juve, le ultime su Koopmeiners

C'è il primo sì di Teunalla. Stando a La Gazzetta dello Sport, nel prossimo futuro a parità di condizioni il tuttocampista olandese preferirebbe una big di Serie A rispetto a un'avventura all'estero. Un buon punto di partenza per i bianconeri, che hanno fatto del 25enne dell'il grande obiettivo per l'estate, anche se chiaramente per completare la trattativa servirà il parere favorevole di tutte le parti coinvolte. La prima parola spetterà così al club bergamasco, con cui il giocatore ha rinnovato fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno.A Bergamo non hanno necessità di vendere, ma c'è una sorta di intesa per liberare Koopmeiners quest'anno di fronte alla giusta offerta. Quanto giusta? Dipende come sempre dal mercato. L'Atalanta spera di salire fino a, ma la sensazione è che alla fine potrebbe bastare una cifra di poco inferiore ai 50. A meno che non si apra un'asta, scenario che la Juve conta di evitare per non trovarsi in inferiorità di fronte ai ricchi club inglesi. Intanto, avere una prima apertura da parte del giocatore potrebbe già rivelarsi determinante.