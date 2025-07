Gazzetta - Koopmeiners, missione rinascita: si allena in vacanza, pronto a cambiare ruolo per tenersi la Juve

Getty Images

L'imperativo non può che essere uno solo: riscatto. E' questa la parola che in questi giorni sta balenando nella testa di, il centrocampista della Juventus reduce da una stagione - la prima in bianconero - nettamente al di sotto delle aspettative. Pagato quasi 60 milioni di euro, l'olandese protagonista di un triennio stellare con la maglia dell', impreziosito dalla vittoria dell', vuole a tutti i costi redimersi dopo la stagione 2024/25 che ha disatteso le altissime aspettative che il popolo bianconero riponeva su di lui. Hanno influito anche gli infortuni, specialmente quello alla costola che l'ha debilitato per diverse settimane, ma il tenore delle prestazioni offerte dall'ex Dea non ha mai giustificato l'ingente spesa.

Si allena a Ibiza

Il ruolo

Al netto di un'annata complicatissima che, con ogni probabilità, costerà al posto agli altri due maxi colpi della scorsa estate, ovvero Nico Gonzalez e Douglas Luiz, il destino dell'olandese sarà ancora a tinte bianconere, ma la stagione 2025/26 dovrà essere per forza di cose quella del riscatto, quella nella quale l'ex AZ dovrà in qualche modo giustificare il pesantissimo investimento che la Juve ha fatto su di lui solamente un anno fa.Per farlo, Koop ha deciso di non tralasciare alcun dettaglio, focalizzandosi sin da subito su una preparazione mirata che gli con consenta di presentarsi al raduno del 24 luglio già in condizioni brillanti. Per questo motivo, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il calciatore sta sfruttando appieno anche il contesto delle vacanze per portare avanti i suoi intenti.Koopmeiners, in questo momento, si trova ad Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze e sull'isola, Teun ha trovato il contesto ideale per dare il la al proprio lavoro estivo. Tra corsa e lavoro in palestra, Koop sta spingendo sull'acceleratore per presentarsi nelle migliori condizioni possibili il prossimo 24 luglio alla Continassa.L'obiettivo, ovviamente, è quello di conquistare la fiducia totale di Igor Tudor e, allo stesso tempo, di consolidare il proprio futuro alla Juventus che nonostante un contratto di cinque anni è parso già a rischio dopo una sola e deludente annata. Un matrimonio nato con ben altri propositi, del quale Koopmeiners vuole provare a tutti i costi a riscriverne il copione.Attenzione, inoltre, alla possibilità che l'estate del 2025 porti in dote una serie di cambiamenti anche dal punto di vista tattico. Koopmeiners, alla Juventus, è stato schierato prevalentemente in qualità di trequartista. La riconferma di Francisco Conceicao e il potenziale approdo in bianconero di Jadon Sancho, però, potrebbero ridefinire i connotati dell'undici di Tudor, quantomeno per quanto riguarda la trequarti campo.Ecco perché tali modifiche potrebbero riguardare da vicino lo stesso Koopmeiners, il cui raggio d'azione potrebbe essere rimodulato magari abbassandolo sulla linea dei centrocampisti. In una mediana a due, l'olandese ha già giocato ai tempi dell'Atalanta e per questo motivo l'eventuale 'switch' potrebbe essere anche piuttosto rapido. Koop, dal canto suo, è disponibile e aperto alla soluzione: questo e altro pur di tenersi la Juventus.