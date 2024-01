Calciomercato Juve, Koopmeiners è l'obiettivo per l'estate

Juve, l'offerta in mente per Koopmeiners

Cristianolo segue dai tempi dell'Az Alkmaar ma fino ad ora gli è sempre sfuggito. Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta e obiettivo numero uno della Juve per l'estate. Tra pochi mesi, il dirigente bianconero tornerà alla carica e questa volta con qualche chance in più di riuscire ad ingaggiarlo.Koopmeiners alla Continassa piace un po' a tutti; compreso Massimiliano, che alla società aveva detto senza troppi giri di parole di volere l'olandese già a gennaio. La Juve ha provato ad accontentarlo trovando però la resistenza dell'Atalanta. Il secondo 'no' del club dopo l'offerta estiva del Napoli. Si sono però aperti spiragli e al calciatore è stato anticipato che in caso di nuove proposte e in base alla situazione, se ne riparlerà con ben altra disponibilità economica.L'idea della Juve, riporta la Gazzetta dello Sport, è di investire circa 40 milioni di euro perNonostante gli ottimi rapporti tra i due club, trattare con l'Atalanta è sempre complicato. Lo sa bene il Napoli, che aveva recapitato un'offerta da 48 milioni. La sensazione è che la proposta che ha in mente la Juve potrebbe non bastare, a meno che non vengano inserite contropartite e bonus importanti.