Teunha confidato agli amici di aver dimenticato il gol mancato a porta vuota nel finale contro la Roma, scherzando: "Tranquilli, me lo sono solo tenuto per la finale contro la Juventus". Visti i precedenti, alla Continassa hanno motivo di preoccuparsi. Il centrocampista olandese dell’Atalanta, obiettivo numero uno del mercato bianconero per la prossima estate, non è stato molto clemente l’ultima volta che ha incrociato la Juve, segnando una doppietta all'Allianz Stadium di Torino. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.