Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è un nuovo duello di mercato in vista trae Inter. L'obiettivo, ora, è Khephren, centrocampista classe 2001, pilastro dele fratello di Marcus, alla sua prima stagione in nerazzurro. Sul ragazzo hanno già messo gli occhi in tanti. Comprese appunto le due squadre in lotta per lo scudetto, pronte a sfidarsi anche per lui: il giocatore francese era finito nei radar bianconeri anche a fine 2022, prima che Federico Chiesa si riprendesse dal brutto infortunio al ginocchio e che sbucasse pure Moise Kean.