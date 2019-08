Maurizio Sarri ha scelto Sami Khedira. Dopo essere stato tra i nomi in uscita dalla Juventus per l'intera estate di mercato, il centrocampista tedesco ha convinto il tecnico, che punterà anche su di lui in vista della prossima stagione. Il sacrificato sul mercato, o eventualmente nella prossima lista di Champions League, sarà quindi Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, però, non sembra al momento intenzionato a lasciare i bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in ogni caso, la scelta di Sarri è già stata definita.