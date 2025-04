Gazzetta - Kelly ko, Cambiaso può cambiare ruolo?

AFP or licensors

Cambiaso per sostituire Kelly?

L'infortunio di, emerso all'indomani della vittoria contro il Monza, mette Igor Tudor in seria difficoltà in vista dello scontro diretto di domenica sul campo del Bologna, e forse pure per quello successivo con la Lazio. La difesa della Juventus , infatti, dovrà essere rivista in maniera importante, considerando anche la probabile assenza di Federico Gatti che però nelle prossime ore dovrebbe tornare a correre sul campo.La Gazzetta dello Sport ipotizza dunque alcune soluzioni per sostituire l'inglese classe 1998 ( noi ne abbiamo parlato qui ): "Il croato potrebbe passare dalla difesa a tre a quella a quattro oppure (più probabile) arretrare uno tra, che avrebbero il vantaggio di poter impostare da dietro, oppure adattare, che ha già fatto il centrale in passato (e anche il braccetto, con mister Massimo Brambilla in Next Gen, ndr). Igor finora è sempre stato fedele al suo 3-4-2-1, che comunque ha fruttato 10 punti in 5 partite, e cambiare adesso potrebbe non essere una buona idea".