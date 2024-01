Kean passa all'Atletico Madrid: i dettagli

Juve, Kean rinnova?

L'avventura di Moiseall'Atletico Madrid è già iniziata; ieri l'attaccante italiano era infatti presente allo stadio per assistere alla vittoria casalinga dei Colchoneros contro il Valencia. In giornata ha svolto le visite mediche e adesso manca solo la firma che lo legherà all'Atletico per i prossimi cinque mesi.Kean si trasferisce in prestito dallafino a giugno, con l'Atletico Madrid che verserà nelle casse bianconere 500mila euro, oltre a farsi carico dell'intero stipendio del giocatore. Adesso per Moise la possibilità di trovare spazio, nonostante la presenza di Morata e Griezmann, visto che l'Atletico è impegnato su più fronti. E di conseguenza, la chance di conquistarsi un posto all'Europeo e di lui ha parlato proprio oggi il ct, Luciano Spalletti. Da giugno, poi, la Juve dovrà capire cosa fare. Kean ha il contratto in scadenza nel 2025 e, scrive la Gazzetta dello Sport, se non dovesse rinnovare, il club bianconero cercherà una squadra a cui cederlo in modo definitivo. In caso contrario, il rischio sarebbe di perdere il giocatore a parametro zero, scenario che a Torino vogliono evitare in tutti i modi considerando anche che l'attaccante fu riacquistato per oltre trenta milioni di euro.