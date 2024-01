Moise Kean tra infortunio e grande concorrenza rischia di giocare molto poco da qui al termine della stagione. Così, nell’ottica di arrivare lanciato all’Europeo con l’Italia, lo juventino sta valutando alcune opzioni in prestito. Il Monza, incassato il no per Iling Jr (bloccato dalla Juve già prima del gol alla Salernitana di domenica), si è fatto avanti per Kean e spera di spuntarla su Fiorentina e Bologna, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il giocatore della Juve è fuori da quasi un mese per un problema alla tibia e ancora non ha ricominciato ad allenarsi con i compagni.