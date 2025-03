Gazzetta - Kean, la Fiorentina gode ancora. Anche per com'è andata con Nico Gonzalez

Getty Images

Alla Juventus mancava solo l’incrocio conin questo momento di difficoltà. Più che una semplice sfida, sembra una resa dei conti tra ex compagni. Nico Gonzalez ha chiuso la scorsa stagione con 16 gol in più di Kean, ma domani, al Franchi, si presenterà con un pesante passivo: 20 reti stagionali per l’attaccante della Fiorentina contro le appena 3 dell’argentino in bianconero. Chi avrebbe scommesso su un simile scenario ad agosto? Probabilmente nessuno, tranne forse Pavel Nedved, che nel 2021 profetizzava: «A Kean non si possono chiedere i 35 gol di Cristiano Ronaldo, ma 20-25 sì».



Numeri e infortuni: un confronto impietoso



Thiago Motta si affida a Gonzalez

Per avvicinarsi a quella soglia, Moise ha scelto di ripartire dalla Fiorentina, lasciando la Juventus per la seconda volta in carriera. Gonzalez ha invece compiuto il percorso inverso, con esiti finora deludenti per i bianconeri. I 13 milioni (più 5 di bonus) investiti dalla Fiorentina per Kean sembravano un azzardo e invece si sono rivelati un affare.In sette mesi, le sorti dei due giocatori si sono ribaltate: per uno, la zucca è diventata carrozza, per l’altro, il sogno si è trasformato in incubo.Oltre ai gol, c’è il fattore continuità.ha chiuso la sua esperienza in bianconero con un’intera stagione senza reti e 18 partite saltate per problemi fisici. Alla Fiorentina, invece, è tutta un’altra storia: 33 presenze e appena 3 gare ai box per infortunio., al contrario, ha giocato 33 partite con la Juventus, ma è stato fermo oltre due mesi tra ottobre e dicembre per una lesione muscolare,La sfida tra i due continuerà domani sul campo. All’andata,ha segnato il suo primo gol contro la, mentreè entrato solo negli ultimi 8 minuti.Nico, invece, tornerà al Franchi da avversario con un digiuno che dura da 82 giorni: l’ultima esultanza risale alla gara contro il Monza.Thiago Motta, però, continua a credere nell’argentino. Nonostante il rendimento sottotono,Un gol al Franchi non cancellerebbe sette mesi difficili, ma servirebbe a spezzare la pressione su di lui e su Motta, che procede tra le ombre dei possibili successori (Pioli in pole, seguito da Gasperini, Conte e Mancini). Il quarto posto, dopo le eliminazioni in Champions e Supercoppa e le umiliazioni contro Empoli (Coppa Italia) e Atalanta, potrebbe non bastare per salvare la sua panchina.