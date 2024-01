Juve, Kean ceduto in prestito: gli aggiornamenti

Moise Kean lascerà la Juve nei prossimi giorni, lo assicura la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla situazione dell'attaccante italiano, in uscita dopo l'esplosione di Kenan Yildiz. Kean vuole avere più spazio e giocarsi le sue chance in vista dell'Europeo. Non ci saranno sorprese o ripensamenti.L'Atletico Madrid lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare l'attacco e lo ha chiesto in prestito. Prima della fumata bianca però il club spagnolo deve vendere uno tra Correa e Depay. Manca ancora da mettere a posto qualche tassello e per questo Renners, Fiorentina e Monza non hanno smesso di lavorare sul dossier Kean.