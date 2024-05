JUVENTUS, I NOMI PER ARRIVARE A ZIRKZEE

Laha le idee chiare sul mercato: vuole Joshuadel Bologna per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Prima di puntare sul giocatore ex Bayern Monaco però la Vecchia Signora ha bisogno di cedere, l'idea è quella di raccimolare un tesoretto così da poterlo investire per convincere il Bologna a cedere l'attaccante. Chi potrebbe sacrificare la Juventus? A dare la risposta è la Gazzetta dello Sport.Il Bologna per Zirzkee chiede una cifra compresa tra i 40 ed i 50 milioni di euro, cifra che la Vecchia Signora dovrà guadagnare prima di poterli reinvestire sul rinforzo per la prossima stagione. L'idea della dirigenza è quella di monetizzare cedendo alcuni giovani. Tra questi Deanche ha parecchio mercato e viene valutato 30 milioni da Madama. Matias, che terminerà il suo prestito al Frosinone ma viene valutato sopra ai 30 milioni e Samuelche tanto piace in Premier e potrebbe lasciare Torino per una cifra attorno ai 15 milioni. Così si raggiungerebbe la cifra per finanziare Joshua Zirkzee ed alzare il livello della rosa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.