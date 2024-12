Juventus, tutti i nomi per rinforzare l'attacco

Lanonostante il ritorno in campo di Arek Milik previsto per il mese di gennaio si muoverà sul mercato in entrata alla ricerca di un attaccante. Questo è quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Il sogno di mercato di Thiago Motta e di Cristiano Giuntoli resta Joshua, cresciuto con Thiago Motta nel Bologna e trasferitosi in estate al Manchester United, ma non è il solo nome nella lista.Zirkzee sogno, forse un po' complesso. Nella lista anche Giacomo, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli al punto che lo ha spostato lui dal Sassuolo al Napoli. Ora lo vorrebbe con sè a Torino ma si tratterebbe di un'operazione più ampia che potrebbe includere uno tra Danilo e Fagioli. Attenzione poi ad altri due nomi che piacciono in casa bianconera, uno è quello didel PSG, l'altro quello didel Bayern Lewerkusen.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui