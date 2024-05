Juventus-Zirkzee: la situazione

Gli addii in attacco

In attesa di mettere a punto qualche cessione (da Soulé a Huijsen fino a Iling Jr) e di aumentare la potenza di fuoco,, prossimo allenatore dei bianconeri. I programmi sono condivisi e abbastanza chiari: allargare, rinfrescare e rinforzare un po’tutti i reparti.L’olandese del Bologna è un pallino di Thiago Motta e il feeling tra i due può fare la differenza nella corsa con Arsenal e Milan, scrive la Gazzetta dello Sport. Il prezzo è fissato dalla clausola: 40 milioni. Dopo la semina di questi mesi, i bianconeri proveranno a mettere la freccia.Alla Continassa, però, prima di affondare per il numero 9 del Bologna vorrebbero incassare qualcosa dalle cessioni o liberare qualche casella in avanti, considerando che il reparto è affollato. I giocatori che possono fare spazio a Zirkzee sonoil cui contratto scadrà a giugno 2025 eOperazioni in corso in casa Juve.