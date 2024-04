L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili rinforzi che potrebbero arrivare alla Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il nuovo nome è quello di Edonche gioca nel Lilla club da cui la Juventus negli ultimi mesi ha ingaggiato sia Timothy Weah che Tiago Djalo. Quindi i rapporti tra le due società sono buoni, proprio come i numeri di Zhegrova che ha messo a segno 11 reti e 9 assist in questa stagione. Potrebbe essere lui il rinforzo ideale per la Juventus che potrebbe arrivare dal mercato estivo.