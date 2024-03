LAZIO-JUVENTUS, GIOCHERA' YILDIZ?

Kenanè certamente uno dei talenti emergenti più cristallini in Europa. Ogni tanto è bene ricordarlo: il classe 2005 è un giocatore della. Veste anche la maglia della sua nazionale: la Turchia, agli ordini di chi il campionato italiano lo conosce bene come Vincenzo. Il talento di Kenan si è visto dalle sue prime apparizioni: tecnica e abilita di dribbling certamente fuori dal comune. Un avvio incredibile in cui trovava sempre grande spazio con Allegri ma ora le cose sembrano cambiate.Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il fantasista turco questa sera sarà una riserva di lusso agli ordini di Max, infatti partirà dalla panchina, pronto a subentrare sperando di cambiare le sorti della partita. Nella Turchia però gli abbiamo visto ricoprire un nuovo ruolo: quello del vero (o anche falso) centravanti. Il turco trova meno spazio però, tutto dipende dagli equilibri tecnico-tattici ma ora sembra sia il caso di ridisegnare il futuro di Kenan, il gioiellino della Juventus.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.