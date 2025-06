Gazzetta - Il Fenerbahce vuole Vlahovic: pronti 30 milioni per la Juve

Getty Images

Il futuro diè ancora da scrivere, con tanti scenari possibili. Uno, però, sembra sempre più delineato: il serbo molto difficilmente rimarrà alla Juventus, infatti l'idea della sua partenza circola già da mesi nell'ambiente bianconero. L'ingaggioinfatti, punta in una direzione totalmente opposta rispetto alla visione della società. Proprio per questo, però, la Juve non vuole privarsi di Vlahovic con troppa facilità. L'attaccante serbo ha segnato 15 goal nella scorsa stagione, un buon bottino in un'annata comunque complicata. Su di lui non manca l'interesse di diversi club, anzi. Il Milan non ha nascosto la sua volontà, e dai primi sondaggi interni i rossoneri starebbero pensando

Vlahovic-Fenerbahce, la situazione

La squadra di Allegri, però, è tutt'altro che sola. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, su DV9 c'è un forte interesse deldi José Mourinho, che si è fatto vivo con insistenza per portare l'attaccante in Turchia per sostituire Edin Dzeko.Il Fenerbahce vuole fare sul serio per Vlahovic e sul piatto ci sarebbeper la Juventus. I bianconeri, però,, ma la posizione non sembra rigida. Il club turco vuole arrivare per primo, complice la concorrenza di Galatasaray e Atletico Madrid - che rimangono attenti - e offrirebbe un ingaggio, molto vicino alla cifra che guadagnerebbe alla Juventus.Proprio per questo i bianconeri valutano con attenzione l'offerta del Fenerbahce, dato che 12 milioni a stagione restano una cifra lontana dalle idee della società. Vlahovic sarebbe il nuovo riferimento dell'attacco gialloblù, complici anche gli addii di, che insieme hanno segnato 34 reti in questa stagione.





