Juventus, rinnovo Vlahovic: il punto

Rinnovo Vlahovic, cifre e durata

Dusannon ha mai avuto ripensamenti nell'aver scelto la Juventus a gennaio 2022, rifiutando altre destinazioni importanti. Neanche nei periodi più difficili come quando la squadra è rimasta senza coppe e lui senza gol. Il club bianconero è sempre stato tra i suoi sogni e vuole essere l'uomo che riporta la Juve in alto. Ecco perché ha dato un altro "si" alla società, quello per il rinnovo di contratto.Vlahovic ha un contratto con lafino al 2026 ma è pronto a prolungare anche di due anni per andare incontro alla società, che ha bisogno di ammortizzare i soldi investiti per lui, riferisce la Gazzetta dello Sport. Dusan si considera già in un top club e per questo non sente il bisogno di andare via. Ha dato da tempo l'ok al suo procuratore di trattare un rinnovo che serve ai bianconeri sia per questioni strettamente economiche che per aumentare le possibilità di trattenerlo.Cristianoha rimandato i discorsi a primavera inoltrata, quando la Juventus avrà più chiarezza sulla prossima stagione . I contatti con l'agente di Dusan, Darko Ristic, sono frequenti e i rapporti ottimi. Anche negli ultimi giorni si sono sentiti, confermando la disponibilità di prolungare il contratto. Vlahovic ha un contratto con stipendio a salire; è partito da 7,5, ora guadagna 10 milioni e arriverà a 12 il prossimo anno Il club è al lavoro per studiare la formula che può accontentare tutti. Un rinnovo biennale, si legge, potrebbe essere la soluzione migliore. Il matrimonio bis pare senza ostacoli.