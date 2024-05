JUVENTUS-ROMA, ALEX SANDRO COME NEDVED

Laè al lavoro alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la sfida di domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico dicontro i giallorossi di Daniele De Rossi. Si stanno già iniziando a sciogliere i primi dubbi verso la gara, come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Chi potrebbe non farcela è. Il terzino brasiliano è alle prese con un affaticamento, Allegrise portarlo nella capitale o preservarlo. Una serata che però può già essere decisiva per l'approdo nella prossima Champions League. In caso di vittoria infatti ci sarebbe l'aritmetica qualificazione. Qualora Alex Sandro non fosse della gara rimanderebbe l'appuntamento con la storiaAppuntamento che però potrebbe essere rinviato, anche se a fine stagione le strade della Vecchia Signora e del brasiliano salvo colpi di scena si separeranno.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.