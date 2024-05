La Juventus scenderà in campo sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium per l'ultima gara della stagione. Sotto gli occhi di Paoloche tra le mura della Continassa sta preparando il match contro i brianzoli. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport l'ex tecnico della primavera bianconera dovrebbe schierare gli stessi giocatori scesi in campo al Dall'Ara contro il Bologna, eccezion fatta per Nicolò Fagioli. Tornato dalla squalifica una settimana fa potrebbe essere impiegato dal primo minuto dal tecnico uruguaiano, complice anche la volontà di Nicolò di impressionare il CT Mancini ed ottenere un pass per il prossimo europeo ormai alle porte.