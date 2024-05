Domani alle ore 18 scenderà in campo laall'Allianz Stadium per la sfida contro la Salernitana, fondamentale in ottica Champions League. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport oggi domani il centravanti serbo Dusanpotrebbe partire dalla panchina ma non dovrebbe restarci per l'intera durata della gara, infatti il titolare potrebbe essere Arekma sembra possa essere prevista una staffetta con Dusan Vlahovic. Entrambi saranno importanti per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 15 maggio a Roma contro l'Atalanta.