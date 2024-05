Lascenderà in campo domani sera alle 20.45 contro la Roma allenata da Daniele De Rossi. Oggi in programma la seduta di allenamento di rifinitura prima della partenza per la capitale dei bianconeri. In quel occasione il tecnico livornese Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione per la gara che può valere un posto per la prossima Champions League. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il centravanti titolare sarà quasi certamente Dusan Vlahovic, al suo fianco però con ogni probabilità agirà Federicoche va ancora verso una maglia da titolare, complice anche il forfeit di Kenan Yildiz.