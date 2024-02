Non solo il calendario . Secondo La Gazzetta dello Sport, un altro fattore che può far sperare ladi restare in corsa fino alla fine per loè la consapevolezza di avere ancora ampi margini di miglioramento, come ripete sempre Massimilianonel ricordare come la sua squadra sia nel pieno del percorso di crescita, a differenza di quella nerazzurra che è già matura, formata ed esperta. Il discorso vale, ovviamente, soprattutto per i giovani della rosa: così come, rispetto a un anno fa, Gleison Bremer e Federico Gatti sono stati protagonisti di un netto miglioramento, ora ci si può aspettare la definitiva esplosione di Kenane/o un ulteriore salto in avanti di gente come Fabioe AndreaSoprattutto il turco sembra avere tutte le potenzialità per aumentare i giri del motore, in più ci sono gli ultimi arrivati a gennaio: se per Tiagoè forse opportuno non forzare i tempi, Carlosnon vede l'ora di ritagliarsi un posto in squadra, per convincere la dirigenza bianconera a trattenerlo anche a fine stagione. Arrivando poi dall'Inghilterra, seppur dalla Serie B, è abituato a fisicità e ritmi superiori: può avere subito un impatto, se basterà a sognare lo scudetto si vedrà.