Juventus, i nomi per la panchina

La posizione dialla guida della Juventus non sembra essere salda, ma di certo non si parla di una decisione immediata. Riflessioni verranno fatte con ogni probabilità al termine della stagione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però fa tre nomi in caso di separazione dal tecnico italo brasiliano.Uno è quello di Gian Pieroche ieri sera ha incantato lo Stadium con un sonoro 4-0. Il secondo nome è quello di Antonio, grande ex. Il terzo nome, che si è inserito da poco in corsa è quello di Roberto. Tutte piste che potrebbero infiammarsi prossimamente.