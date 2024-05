Centrocampo che potrebbe cambiare molto in casa Juventus. Sicuramente arriveranno dei rinforzi, quanti? Dipenderà da chi rimane. Prima di tutto sarà da capire cosa succederà con Adrien Rabiot, il cui contratto scade tra poco più di un mese. Se la trattativa non dovesse avere esito positivo, Cristiano Giuntoli è pronto ad andare su profili provenienti dalla Ligue 1. I nomi in lista come scrive la Gazzetta dello Sport sono Fofana (Monaco), Khephren Thuram (Nizza) o Ugarte (in prestito dal Psg). Nomi che potrebbero tornare utili anche per il post McKennie. Quest'ultimo ha il contratto nel 2025 ma c'è distanza tra le richieste e l'offerta della Juve e per questo la cessione non è da escludere, anzi.