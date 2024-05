La nuova Juventus sta prendendo forma, con le idee del nuovo tecnico Thiago Motta. Tra qualche incedibile, qualche giocatore che invece sarebbe comunque sul mercato a fronte di offerte irrinunciabili. Tra le richieste di Thiago secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe quella di non cedere Gleisonalmeno in questa sessione di calciomercato. Infatti, il tecnico italo brasiliano non vorrebbe privarsi dell'ex difensore del Torino nonostante le numerose lusinghe di mercato delle big d'Europa. Il giocatore infatti è molto apprezzato in particolare in Premier League e si temeva potesse esserci un assalto nel mercato estivo.