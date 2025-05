Getty Images

Gazzetta - Juventus, Teun Koopmeiners recupera per il Venezia? Cosa filtra

3 ore fa



Domenica sera la Juventus terminerà il proprio campionato in casa del Venezia. Ai bianconeri serve una vittoria per centrare la qualificazione Champions League senza osservare i risultati di Roma e Lazio.



Se per Weston McKennie sembra filtrare fiducia nonostante il problema rimediato contro l’Udinese, per Teun Koopmeiners la situazione è molto più incerta e delicata: si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, con Tudor che deciderà tra venerdì e sabato se convocarlo almeno per la panchina. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.