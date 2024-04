Laha individuato in Teunil rinforzo ideale per il centrocampo della prossima stagione, ideale anche per permettere a Manuel Locatelli di rendere al meglio. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, tuttavia l'ostacolo per arrivare a Koopmeiners è rappresentato dall'Atalanta. Il club bergamasco infatti valuta il giocatore attorno ai 60 milioni di euro, cifra che sembra essere troppo elevata per le casse bianconere. Si potrebbe però pensare ad uno scambio, inserendo qualche contropartita per abbassare il prezzo, ma attenzione alla concorrenza dei club europei.