Chi può sostituire Szczesny



Nove giocatori dellasono in scadenza nel 2025, tra cui spicca il trio dei portieri con Wojciechin testa. Il portiere polacco, che compirà 34 anni ad aprile, h(6 milioni netti annui) e ha manifestato l'intenzione di far scadere naturalmente il suo attuale contratto, come riporta Gazzetta.it. Questo solleva interrogativi sul futuro del ruolo di portiere nella squadra, con la Juventus che dovrà prendere decisioni cruciali riguardo al rinnovo o alla sostituzione di Szczesny, considerando anche l'importanza strategica del reparto in una squadra di alto livello.

In un contesto come questo, é chiaro che la Juventus si guardi intorno, sul mercato, per cercare l'erede di Szczesny. Il nome in cima alla lista resta quello di Carnesecchi, il preferito dalla dirigenza che già da tempo gli ha messo gli occhi addosso. Un altro nome che rimane sempre e gira tra gli uffici della Continassa é quello di Donnarumma. Un tempo vicino a vestire la maglia bianconera, oggi la sua posizione al Psg sembrerebbe essersi rinsaldata. Ma attenzione, la Juventus continua a monitorare.