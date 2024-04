Juventus, infortunio Szczesny: quante e quali partite salta

giocato ieri alle 18.00. Nello scontro avvenuto all'86° con Adam Masina, infatti, il portiere bianconero ha avuto senza dubbio la peggio, procurandosi una frattura al setto nasale in due punti. Così, dopo gli immediati accertamenti immediati al J Medical, ecco l'operazione, fatta dal professor Tubino all'ospedale di Chivasso subito dopo.Szczesny si è detto subito pronto per tornare in campo, ma in questi casi la prudenza è consigliabile. Così va verso lo stop nella partita di venerdì prossimo a Cagliari, con l'obiettivo di provare a tornare a disposizione con la Lazio, anche solo tra i convocati, e poi con il Milan indossando una maschera speciale. Al suo posto, come in Coppa, ecco Mattia Perin. Szczesny vuole esserci anche in questo finale, per non lasciare la Juventus senza il suo apporto in una fase decisiva, ma a Cagliari non ci sarà.