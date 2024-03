Lo spagnolo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, è stato seguito a più riprese dalla Juventus negli ultimi mesi. Di Zubimendi convince tutto tranne la valutazione della Real Sociedad (almeno 50 milioni), che spera di scatenare un’asta per il regista cresciuto nel vivaio. A spaventare i bianconeri è soprattutto il traffico che si sta creando attorno al gioiellino del club basco: all’interesse dell’Arsenal di Arteta si è aggiunto quello anche più concreto del Bayern Monaco. Inserimenti che mettono l'operazione in salita per la Juve.