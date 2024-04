Juventus su Zhegrova: chi è

La Juventus lavora per rinforzare gli esterni offensivi in vista di un passaggio al 4-3-3. Il nome nuovo è quello di Edon Zhegrova, 25enne kosovaro del Lilla che ha il contratto in scadenza nel 2026 e costa circa 15 milioni.Zhegrova piace perché è duttile (può giocare sia a destra sia a sinistra) e si adatta a fare tutta la fascia sia nel tridente. Il d.t.Cristiano Giuntoli lo tiene d’occhio da un po’ e i rapporti con il Lille sono ottimi dopo gli affari Weah e Djalò. Questo potrebbe facilitare la trattativa.