Felipe Anderson si trasferirà al Palmeirsa e così la Juventus andrà alla ricerca di nuovi profili per l'attacco. Uno di questi è Mason Greenwood, di cui parl la: "Per rinforzare le ali si continua a guardare alla possibile occasione Mason Greenwood, rinato nel prestito al Getafe ma sempre di proprietà del Manchester United (contratto in scadenza nel 2025)". Altri profili seguiti dal club bianconero sono Martial e Zaccagni. In mezzo al campo invece, riferisce il quotidiano, oltre alla certezza Teun Koopmeiners dell’Atalanta, è seguito sempre Lazar Samardzic, classe 2002 della Serbia di Dusan Vlahovic e dell’Udinese.