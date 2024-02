Juve, una contropartita per Calafiori?

La difesa dellaavrà un volto nuovo. Cona un passo dall'addio e Gleisonnel mirino del Manchester United, Cristianosta valutando fin da ora le possibili opzioni per rinforzare un reparto a cui non può bastare come innesto Tiago Djalò, soprattutto in vista di una stagione più intensa con il ritorno in Champions League e, forse, il Mondiale per Club che da solo può valere 50 milioni di euro. Uno dei nomi in cima alla lista è quello di Riccardo, 21enne rivelazione delche può giocare in mezzo, come terzino sinistro o sul centro-sinistra in un assetto a tre. Più o meno come Reinildo dell'Atletico Madrid, una delle principali alternative al rossoblù.Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe provare a sfruttare una contropartita nell'affare con il Bologna: si tratta di, difensore uruguaiano classe 2003 in prestito alla Sampdoria, che piace anche al Frosinone. Uno scenario da monitorare.