Juve, occhio a Bremer: il Manchester ci pensa

La Juventus pensa già a come allestire la rosa per la prossima stagione. Il restyling proseguirà anche in difesa, soprattutto se dall’Inghilterra dovessero arrivare offerte irrinunciabili per uno tra Bremer e Gatti. Dopo l’arrivo di Djaló e con Alex Sandro che saluterà a zero, i bianconeri tengono le antenne dritte su Riccardo Calafiori del Bologna. Potrebbe essere lui il sostituto ideale in caso di qualche cessione importante, come riferisce Gazzetta dello Sport.Alla Continassa, si preparano infatti anche ad eventuali grandi offerte per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano sta vivendo una stagione di altissimo livello che non è passata inosservata all'estero. In particolare, il Manchester United è tra le squadre più interessate al giocatore anche se è consapevole che servirebbe una super offerta da almeno 70 milioni di euro per convincere la Juve a lasciarlo andare.