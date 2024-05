Juventus, spunta Douglas Luiz: blitz Monchi, doppia idea scambio. Le cifre

Il mercato estivo non è ancora ufficialmente cominciato, ma tutti si muovono già da tempo. Anche la Juventus, che con Giuntoli imposta la nuova rosa da affidare a Thiago Motta. Il reparto da rinforzare maggiormente è il centrocampo, con due colpi previsti, uno di spessore e uno per completare il reparto, anche se tanto dipenderà da uscite e rinnovi, su tutti quello di Adrien Rabiot. L'ultimo nome in questo senso èCome spiega la Gazzetta dello Sport,il mediano brasiliano (classe 1998 scuola Vasco da Gama) è sotto contratto fino a giugno 2026 con l'Aston Villa, che lo valuta almeno 40 milioni di euro. Più del doppio rispetto ai circa 17 milioni di euro sborsati per acquistarlo dal Manchester City nell'estate del 2019. In questa stagione ha segnato 10 gol (5 su rigore) e servito altrettanti assist in 53 presenze, risultando uno dei migliori dei suoi, il volto del centrocampo inglese. E ha anche un ingaggio appetibile, che si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni di euro netti all'anno. Come arrivare a lui? Con uno scambio, continua il quotidiano. Monchi, direttore sportivo dell'Aston Villa, ha fatto tappa a Torino per incontrare la dirigenza e valutare insieme il colpo. La prima ipotesi è di inserire nell'eventuale trattativa come parziale contropartita tecnica il centrocampista statunitense Weston(classe 1998 ex Leeds e Schalke), sotto contratto fino a giugno 2025 con la Juventus, l'altra idea porta a Matias, che in Premier League piace parecchio. L'ultimo scoglio al colpo è Unai Emery, che conquistata la Champions League non vuole perdere una pedina fondamentale nel suo scacchiere come Douglas Luiz.