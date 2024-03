Juventus, la lista di Giuntoli sul mercato

. Il ds della Juventus per la prima volta ritrova il Maradona, lasciato con lo scudetto dopo 8 anni di storie, intrecci e colpi di mercato alla corte di Aurelio De Laurentiis. Uno degli ultimi, sicuramente più inatteso, è stato Kvara, scovato e pagato poco ma immediatamente esploso. Uno dei volti del tricolore, ma soprattutto il biglietto da visita di un mercato meno inflazionato, sostenibile, ma comunque vincente. Un modello virtuoso che Giuntoli conta di replicare in parte anche a Torino, con qualche intuizione in tempi di attenzione massima ai conti e alle spese. Così allalista dei grandi nomi si aggiunge la volontà di arrivare sempre di più in anticipo sui talenti in giro per l’Europa e per il mondo.Uno dei primi, scrive la Gazzetta, è quel Georgyiinseguito in tempi non sospetti, quando nei salotti più importanti se ne parlava poco o nulla, e tenuto tuttora in grande considerazione, anche se il prezzo è schizzato verso l’alto – non meno di 35-40 milioni – la stima della Juventus per la mezzala/trequartista dello Shakhtar Donetsk è rimasta intatta. Ma da qualche settimana i bianconeri hanno mosso passi concreti per un altro talento che si sta mettendo in mostra in palcoscenici più periferici:. Così, dopo gli appunti positivi raccolti da Manna e dagli osservatori, si è già attivato per guadagnare la pole position per l’estate, contattando direttamente il Bastia, che durante il mercato di gennaio ha rifiutato i 4 milioni del Genoa e le proposte di altre società francesi. La Juventus c’è e, stando a quanto filtra dalla Corsica, Conte è più che un’idea per la Signora. Ma la lista di Giuntoli è lunga e porta a diverse idee di questo tipo. Intanto, per oggi, si concentrerà sul campo, tra le emozioni del ritorno a Napoli e la voglia di prendersi tre punti.