Juventus-Morata, perché può tornare

Per capire come sarà l'attacco della Juventus per la prossima stagione, molto dipenderà ovviamente da cosa succederà con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per entrambi c'è la volontà di rimanere e la Juventus cercherà di prolungare gli attuali contratti (rispettivamente in scadenza nel 2025 e nel 2026). Per quanto riguarda le possibili entrate, oltre al nome di Zirkzee, si valuta anche il Morata III, riferisce la Gazzetta dello Sport.Già nelle scorse sessioni di mercato si è parlato di un possibile ritorno di Morata a Torino per quella che sarebbe la terza esperienza in maglia bianconera. Alvaro, si legge, oltre al legame con la Juve e lo spessore internazionale, potrebbe giocare nel tridente con Vlahovic ma pure sostituirlo al centro dell’attacco in sua assenza