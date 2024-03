Ha vinto pochi giorni fa la Concacaf Nations League con gli USA il centrocampista della Juventus Weston. Protagonista anche in bianconero con nove assist in questa stagione. Tuttavia, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport oggi il suo futuro a Torino non è cosi scontato. L'ex Leeds ha il contratto fino al 2025 e sembra che al momento non siano ancora stati avviati i dialoghi per il rinnovo contrattuale. Per il giocatore le estimatrici non mancano, in particolare in Premier League.