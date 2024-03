Albertdelè finito nel mirino della Juventus. Complice anche la sua rete messa a segno a Marassi proprio contro i bianconeri. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport il giocatore potrebbe essere nel mirino della Juventus qualora non riuscissero ad arrivare a Teun Koopmeiners. La Vecchia Signora però non è la sola, in corsa per Gudmundsson anche l'Inter che starebbe pensando ad una modalità di acquisto simile a quella per Davide Frattesi. Quindi prestito con obbligo di riscatto dopo dodici mesi.