Lanella gara contro l'Atalanta dovrà fare a meno del bomber serbo Dusan Vlahovic che ha rimediato una giornata di squalifica dopo l'ammonizione della scorsa gara contro il Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport sarà il turno di Arekaccanto a Federico Chiesa nel duo offensivo di Max Allegri. I dati però parlano chiaro. I due hanno giocato insieme solo 3 volte tra campionato e Coppa Italia. Un dato, comunque, fa sperare Milik che in 2 occasioni in cui è sceso in campo con Chiesa ha segnato 4 gol (sui 5 totali in stagione). Avranno il compito di risollevare la squadra dopo la sconfitta di Napoli.