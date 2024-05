La Juventus è attesa da tanti cambiamenti in vista della prossima stagione. Non fa eccezione l'attacco, dove sia Milik che Kean sembrano destinati a partire. Cambiamenti che passeranno anche dal modulo, con la Juve che è intenzionata a giocare con il tridente offensivo. Servono quindi altri esterni d'attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'esterno che convince di più la dirigenza è Mason Greenwood. L'ala offensiva di proprietà del Manchester United ha trascorso la stagione in prestito al Getafe dove si è messo in mostra. Il Manchester United non ha intenzione però di trattenerlo e per questo si cerca una soluzione. La Juve è interessata concretamente a Greenwood.