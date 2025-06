2025 Getty Images

Gazzetta - Juventus, il retroscena dagli Stati Uniti: Scanavino è arrivato con Tudor in campo

30 minuti fa



La Juventus si è allenata nella mattina degli Stati Uniti che corrisponde al pomeriggio italiano agli ordini di Igor Tudor. Se, come vi abbiamo raccontato, Gleison Bremer ha svolto il riscaldamento con il gruppo squadra e Arek Milik con Manuel Locatelli si sono allenati parzialmente in gruppo chi non è arrivato solo all'allenamento è il tecnico croato Igor Tudor.



Infatti, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico è arrivato in campo accompagnato dall'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino.