Lasi guarda attorno sul mercato e dopo Michele Di Gregorio un nome caldo è quello di Riccardo, difensore del Bologna. Questa sarà la settimana decisiva con la Vecchia Signora che ha già un principio di accordo con il difensore, manca quello con il Bologna. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport la Juventus per abbassare il prezzo avrebbe offerto l'attaccante polacco Arek, in uscita da Madama. Ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro, troppo alto per le casse rossoblù e l’affare potrebbe quindi andare in porto solo con il prestito dell’ex Napoli, con una parte di stipendio coperta dai bianconeri.