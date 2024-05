La Juventus sembra orientata verso una nuova partenza per il centrocampista brasiliano, che sta tornando dal prestito alla Fiorentina. Il riscatto fissato a 20 milioni di euro sembra essere considerato troppo elevato dalla Juventus, rendendo improbabile l'opzione di un acquisto definitivo da parte dei viola. Cristiano Giuntoli e il suo team di mercato mantengono la speranza di trovare una soluzione con la Fiorentina, ma l'ingaggio elevato di Arthur costituisce un ulteriore ostacolo in questa trattativa.Il prossimo passo potrebbe essere quello di cercare un'altra soluzione per il futuro di Arthur, magari attraverso un'altra cessione in prestito o tramite una trattativa con un altro club interessato. Tuttavia, la situazione economica della Juventus richiede una gestione oculata delle risorse, e quindi sarà importante trovare un'intesa che sia vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte.