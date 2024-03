Se è vero cheè l'obiettivo principale per il centrocampo della Juventus e già ci sono stati dei contatti, che proseguiranno in estate, sia con l'entourage del giocatore che con l'Atalanta, nel frattempo alla Continassa continuano a lavorare su più tavoli: tra i vari Merino e Zubimendi (Real Sociedad), Ferguson (Bologna) e Amrabat (Manchester United), non passa di moda22enne mezzala-trequartista dell’Udinese, della Serbia e grande amico di Yildiz. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista dell'Udinese è destinato a lasciare il club dopo che già per due sessioni di mercato sembrava ad un passo dall'addio.