Cristiano Giuntoli sta visionando da vicino i talenti della Real Sociedad per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione ma in casa Juve non si sono accantonate le piste "italiane". Come riferisce la Gazzetta dello Sport ad esempio, resta viva la strada che porta a Lazar Samardzic dell'Udinese. Il giocatore, cercato in estate dall'Inter e poi a gennaio dal Napoli, è destinato a lasciare Udine al termine di questa stagione e Giuntoli da tempo è un grande estimatore del serbo.