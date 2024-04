Danielenon è un titolare fisso della Juventus di Massimiliano Allegri ma è certamente ritenuto dal tecnico toscano una valida alternativa. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport per questo motivo starebbero proseguendo le trattative per il rinnovo contrattuale del difensore italiano. Il merito è dell’affidabilità che ha dimostrato in campo ogni volta in cui è stato chiamato in causa. In 16 presenze, infatti, ha segnato 3 gol, quasi tutti con un peso specifico importante. Si prosegue quindi verso il rinnovo.