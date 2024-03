Juventus, rosa non da scudetto

Allegri e il confronto con l'anno scorso

La stagione della Juventus si divide chiaramente in due, quella fino a fine gennaio, in cui la squadra era rimasta a contatto con l'Inter con un rendimento sopra le aspettative. E quella post Empoli, con un andamento disastroso (sei punti in sette partite)ontanissimi dalla vetta ma con un margine importante in ottica qualificazione alla Champions League.Lasta attraversando un momento di crisi che non sembra finire ma non bisogna dimenticare, scrive la Gazzetta dello Sport, che la rosa non è da scudetto ed essere rimasta attaccata all’Inter per tanto tempo era parsa a tutti un’impresa. Però passare da -2 a -17 in meno di due mesi registra un andamento disastroso in cui la Juve ha perso sicurezze e soprattutto solidità difensiva. Su questo deve riflettere con onestà la società per la prossima stagione , parlando chiaro riguardo ad ambizioni e obiettivi: se bisogna attendere la maturazione di tanti giovani servirà tempo per tornare a vincere lo scudetto.Proprio a proposito di questo, Allegri nel post partita di Juventus-Atalanta ha affrontato il tema dei "giovani". A chi infatti gli ha ricordato che dopo il pareggio di ieri la squadra ha meno punti della passata stagione, il tecnico ha risposto con un dato. "Un po' come dire quindi che è "normale" sia così perché questa è una rosa piena di giovani, con meno esperienza rispetto a quelle passate. Dall'altra parte però, impossibile non considerare l'assenza delle coppe e dei problemi extra campo, che dovevano essere un vantaggio nel paragone con la scorsa annata.